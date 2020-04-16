Депутаты Улан-Удэнского горсовета решили перенаправить средства, предусмотренные для благоустройства городских территорий, на неотложную санитарную обработку
Общая сумма составила 3 млн рублей. Принимаемые меры обсудили сегодня, 16 апреля, на заседании рабочей группы по исполнению наказов избирателей и развитию города Улан-Удэ. Заседание прошло в режиме онлайн.
Деньги пойдут на дезинфекцию домов, оставшихся без управляющих организаций, и на приобретение индивидуальных средств защиты для управляющих организации и ТСЖ, осуществляющих мероприятия по дезинфекции общего имущества многоквартирных домов.
- Сейчас очень важно помочь горожанам продезинфицировать дома, у которых нет управляющих организаций. В связи со сложившейся ситуацией с коронавирусом рекомендовали всем депутатам Улан-Удэнского городского Совета перенаправить часть средств, предусмотренных для благоустройства, на санитарную обработку таких домов, - сказал председатель рабочей группы Анатолий Белоусов.
Данную инициативу поддержали все депутаты.
К дезинфекции 384 домов без управляющих организаций уже приступили. Соответствующее распоряжение подписано мэром г. Улан-Удэ Игорем Шутенковым. Сейчас заключен муниципальный контракт, по условиям которого подрядная организация будет производить санитарную обработку в течение месяца – до 9 мая. Работы по дезинфекции ведутся по утверждённому графику.
Депутаты горсовета Улан-Удэ продолжают работу в онлайн-режиме
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