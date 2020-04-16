 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 Апреля

15 Апреля

Популярное

В Бурятии сельские чиновники не вовремя регистрировали акты

В Бурятии сельские чиновники не вовремя регистрировали акты
Власть, 
Нарушение выявила прокуратура

Прокуратура Бичурского района по информации государственно-правового комитета администрации главы и правительства Бурятии проверила деятельность органов местного самоуправления района.

По закону, муниципальные нормативные правовые акты подлежат включению в регистр муниципальных нормативных правовых актов, ведение которого осуществляется органами государственной власти региона.

Администрации шести сельских поселений Бичурского района не направляли в установленный срок принятые муниципальные нормативные правовые акты для регистрации в едином регистре.

Главам сельских поселений внесено представления об устранении нарушений закона. Три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии. 
прокуратура
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Путин предложил 200 млрд регионам и безвозмездную помощь бизнесу
Путин предложил 200 млрд регионам и безвозмездную помощь бизнесу
Власть, 16.04.2020
Президент Владимир Путин вновь обратился к россиянам 15 апреля
Глава Бурятии о сухпайках для школьников: «Не должно быть у кого-то лучше, у кого-то хуже»
Глава Бурятии о сухпайках для школьников: «Не должно быть у кого-то лучше, у кого-то хуже»
Власть, 16.04.2020
Алексей Цыденов обсудил с министрами и руководителями волонтёрских штабов меры помощи нуждающимся
Министр строительства Бурятии получил представление прокуратуры
Министр строительства Бурятии получил представление прокуратуры
Власть, 16.04.2020
Нарушения допускались при перечислении муниципалитетам субсидий
В Бурятии оштрафовали главу района
В Бурятии оштрафовали главу района
Власть, 16.04.2020
Прокуратура выявила нарушения в администрации Тарбагатайского района
Путин вновь обратится к россиянам
Путин вновь обратится к россиянам
Власть, 15.04.2020
Путин выступит сегодня около 15 часов по московскому времени
Александр Бардалеев подарил торты швеям Забайкалья
Александр Бардалеев подарил торты швеям Забайкалья
Власть, 15.04.2020
Мастерицы шьют до 800 защитных лицевых масок
Иркутян призвали не приезжать в Тункинскую долину
Иркутян призвали не приезжать в Тункинскую долину
Власть, 15.04.2020
«Дорогие соседи, оставайтесь дома, берегите себя», обратилась министр туризма Бурятии  
В Бурятии вновь заседала комиссия по противодействию коррупции
В Бурятии вновь заседала комиссия по противодействию коррупции
Власть, 15.04.2020
14 апреля состоялось очередное заседание комиссии при главе Бурятии по противодействию коррупции
Министр образования Бурятии: «Набор продуктов рассчитан на школьника, а не на семью»
Министр образования Бурятии: «Набор продуктов рассчитан на школьника, а не на семью»
Власть, 15.04.2020
Выдача школьных сухих пайков в республике стартовала 13 апреля  
Глава Бурятии произвёл кадровое назначение
Глава Бурятии произвёл кадровое назначение
Власть, 15.04.2020
Назначен заместитель председателя комитета по информационной политике администрации главы Бурятии
В Бурятии чиновнице предъявили иск на 13 миллионов
В Бурятии чиновнице предъявили иск на 13 миллионов
Власть, 15.04.2020
Чиновница имитировала эффективную работу и «заработала» уголовное дело
Алексей Цыденов предупредил о «жёстком реагировании» на нарушителей изоляции
Алексей Цыденов предупредил о «жёстком реагировании» на нарушителей изоляции
Власть, 15.04.2020
«Душевных бесед» теперь будет минимум, начинается штрафование
Глава Бурятии подобрал себе нового советника
Глава Бурятии подобрал себе нового советника
Власть, 14.04.2020
Алексей Цыденов вчера уволил одного советника, а сегодня назначил нового
Пётр Мордовской: «Ничего не поджигать, потому что до беды просто недалеко»
Пётр Мордовской: «Ничего не поджигать, потому что до беды просто недалеко»
Власть, 14.04.2020
173 человека уже наказаны за нарушение правил противопожарной безопасности в Бурятии  

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^