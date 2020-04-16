В Бурятии сельские чиновники не вовремя регистрировали акты

Нарушение выявила прокуратура



Прокуратура Бичурского района по информации государственно-правового комитета администрации главы и правительства Бурятии проверила деятельность органов местного самоуправления района.



По закону, муниципальные нормативные правовые акты подлежат включению в регистр муниципальных нормативных правовых актов, ведение которого осуществляется органами государственной власти региона.



Администрации шести сельских поселений Бичурского района не направляли в установленный срок принятые муниципальные нормативные правовые акты для регистрации в едином регистре.



Главам сельских поселений внесено представления об устранении нарушений закона. Три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

