Нарушения допускались при перечислении муниципалитетам субсидий
Прокурорская проверка установила, что минстрой Бурятии с нарушениями исполнял госпрограмму в сфере развития строительного и жилищно-коммунального комплексов.
- Министерством строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса республики допускались нарушения при перечислении муниципалитетам субсидий, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Субсидия на выполнение мероприятий по внесению изменений в документацию территориального планирования в 2019 году в бюджеты 17 муниципальных образований предоставлена в заниженном на 17,5 млн рублей размере.
Из-за несвоевременного перечисления средств у администрации Окинского района образовалась просрочка по оплате исполненного контракта.
Также допускались нарушения при финансовой поддержке теплоснабжающих организаций. Так, субсидия на компенсацию расходов, связанных с ростом цен на мазут и уголь, пяти хозяйствующим субъектам занижена на 1,7 млн. рублей.
Заместитель прокурора республики внёс представление министру жилищно-коммунального комплекса Бурятии Николаю Рузавину.
- По результатам его рассмотрения приняты меры к устранению нарушений закона. Министерством подготовлены финансовые документы для выплаты организациям недополученной субсидии, - уточнили в прокуратуре.
К дисциплинарной ответственности привлечены два должностных лица министерства.
Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.
Министр строительства Бурятии получил представление прокуратуры
Власть, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Власть, 16.04.2020
Нарушения допускались при перечислении муниципалитетам субсидий
Власть, 16.04.2020
Прокуратура выявила нарушения в администрации Тарбагатайского района
Путин выступит сегодня около 15 часов по московскому времени
Мастерицы шьют до 800 защитных лицевых масок
«Дорогие соседи, оставайтесь дома, берегите себя», обратилась министр туризма Бурятии
14 апреля состоялось очередное заседание комиссии при главе Бурятии по противодействию коррупции
Выдача школьных сухих пайков в республике стартовала 13 апреля
Назначен заместитель председателя комитета по информационной политике администрации главы Бурятии
Чиновница имитировала эффективную работу и «заработала» уголовное дело
«Душевных бесед» теперь будет минимум, начинается штрафование
173 человека уже наказаны за нарушение правил противопожарной безопасности в Бурятии
В Забайкальском крае ухудшается ситуация с лесными пожарами
«Боюсь, что с таким отношением свалка образуется там снова», отметила Наталья Тумуреева
Сергей Шеверда и его сообщники обвиняются в вырубке леса на 748 миллионов
За превышение должностных полномочий возбуждено уголовное дело