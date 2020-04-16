Министр строительства Бурятии получил представление прокуратуры

Нарушения допускались при перечислении муниципалитетам субсидий



Прокурорская проверка установила, что минстрой Бурятии с нарушениями исполнял госпрограмму в сфере развития строительного и жилищно-коммунального комплексов.



- Министерством строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса республики допускались нарушения при перечислении муниципалитетам субсидий, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Субсидия на выполнение мероприятий по внесению изменений в документацию территориального планирования в 2019 году в бюджеты 17 муниципальных образований предоставлена в заниженном на 17,5 млн рублей размере.



Из-за несвоевременного перечисления средств у администрации Окинского района образовалась просрочка по оплате исполненного контракта.



Также допускались нарушения при финансовой поддержке теплоснабжающих организаций. Так, субсидия на компенсацию расходов, связанных с ростом цен на мазут и уголь, пяти хозяйствующим субъектам занижена на 1,7 млн. рублей.



Заместитель прокурора республики внёс представление министру жилищно-коммунального комплекса Бурятии Николаю Рузавину.



- По результатам его рассмотрения приняты меры к устранению нарушений закона. Министерством подготовлены финансовые документы для выплаты организациям недополученной субсидии, - уточнили в прокуратуре.



К дисциплинарной ответственности привлечены два должностных лица министерства.



Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.







