В Бурятии оштрафовали главу района

Прокуратура выявила нарушения в администрации Тарбагатайского района
Как выяснила прокурорская проверка, администрация Тарбагатайского района нарушала закон в бюджетной сфере.
Установлено, что в мае 2019 года в соответствии с соглашением администрация главы и правительства Бурятии предоставила районной администрации субсидии на реализацию мероприятий по охране правопорядка и общественной безопасности.
Администрация муниципального образования заключила договор на поставку, монтаж и ввод в эксплуатацию камер видеонаблюдения в селе Нижний Саянтуй с единственным поставщиком – индивидуальным предпринимателем. По указанному договору подписан акт выполненных работ, произведена оплата.
- Вопреки соглашению муниципальное образование не обеспечило конкурентного способа определения подрядчика в рамках Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Условия расходования субсидии не исполнены, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
В отношении главы Тарбагатайского района возбуждено административное дело. Виновному лицу назначен штраф в размере 10 тысяч рублей.
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