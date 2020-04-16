В Бурятии оштрафовали главу района

Прокуратура выявила нарушения в администрации Тарбагатайского района



Как выяснила прокурорская проверка, администрация Тарбагатайского района нарушала закон в бюджетной сфере.



Установлено, что в мае 2019 года в соответствии с соглашением администрация главы и правительства Бурятии предоставила районной администрации субсидии на реализацию мероприятий по охране правопорядка и общественной безопасности.



Администрация муниципального образования заключила договор на поставку, монтаж и ввод в эксплуатацию камер видеонаблюдения в селе Нижний Саянтуй с единственным поставщиком – индивидуальным предпринимателем. По указанному договору подписан акт выполненных работ, произведена оплата.



- Вопреки соглашению муниципальное образование не обеспечило конкурентного способа определения подрядчика в рамках Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Условия расходования субсидии не исполнены, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



В отношении главы Тарбагатайского района возбуждено административное дело. Виновному лицу назначен штраф в размере 10 тысяч рублей.

