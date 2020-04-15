Путин вновь обратится к россиянам

Путин выступит сегодня около 15 часов по московскому времени



Президент Владимир Путин вновь обратится к россиянам. Президент сделает это во время совещания с членами правительства, рассказал пресс-секретарь главы государства, сообщает ТАСС.



«Мы ожидаем выступление президента в начале этого совещания. Давайте дождёмся его начала», — сказал спикер Кремля.



Владимир Путин в формате видеосвязи пообщается с кабинетом министров ориентировочно около 15.00.

