Мастерицы шьют до 800 защитных лицевых масок
Зампред правительства Забайкальского края Александр Бардалеев посетил швейное предприятие «Забайкалье» и подарил торты сотрудницам, которые шьют защитные лицевые маски в период пандемии коронавируса.
- Огромное вам спасибо, за то, что вы выручаете весь наш регион в это сложное время,- отметил Александр Бардалеев,- знаю, что приходится работать по выходным и задерживаться по вечерам. Благодаря вашему труду люди получают средства индивидуальной защиты, что очень важно для здоровья граждан.
Швейное предприятие «Забайкалье» начало шить лицевые маски 28 марта. Уже выполнены крупные заказы для Забайкальской железной дороги, МФЦ Мои документы, Водоконала, ДМРСУ. За один день на предприятии производят от 600 до 800 изделий.
- Заказ на изготовление лицевых масок мы получили впервые за историю работы предприятия,- рассказала мастер швейного цеха с 15-летним стажем Оксана Васильева, - сначала разработали конструкцию, потом взялись за работу. Шьём маски из бязи, самых разных цветов. На одно изделие тратим всего 7-8 минут. Отпускаем по низкой стоимости, для нас это не заработок, а социальная акция.
Всего изготовлением лицевых масок на территории края занимаются 9 организаций, в день все они производят свыше 6 тысяч штук средств индивидуальной защиты.
Заказать лицевую маску может любой желающий, сообщили в пресс-службе краевого правительства.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее Александр Бардалеев трудился министром экономики Бурятии. В середине июля 2019 он уволился по собственному желанию. Сейчас пост министра экономики республики занимает Екатерина Кочетова.
Александр Бардалеев подарил торты швеям Забайкалья
Власть, Фото:
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