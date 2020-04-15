В Бурятии вновь заседала комиссия по противодействию коррупции

Власть, Фото: пресс-служба правительства РБ

14 апреля состоялось очередное заседание комиссии при главе Бурятии по противодействию коррупции



На заседании были подведены итоги реализации мероприятий антикоррупционной программы в 2019 году, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.



Начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Бурятии Дмитрий Петушков представил информацию по практике выявления нарушений законодательства коррупционной направленности в деятельности органов государственной власти и местного самоуправления.



Третий вопрос был посвящён реализации в 2019 году комплексного плана просветительских мероприятий, направленных на создание в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям, в том числе на повышение эффективности антикоррупционного просвещения. По данному вопросу выступили министр образования и науки Баир Жалсанов, министр культуры Соелма Дагаева и начальник отдела аналитики и мониторинга администрации главы Бурятии Алексей Ханхараев.



Решения, принятые по итогам заседания комиссии, приняты к исполнению.





