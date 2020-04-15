Министр образования Бурятии: «Набор продуктов рассчитан на школьника, а не на семью»

Выдача школьных сухих пайков в республике стартовала 13 апреля
Сегодня министр образования и науки республики Баир Жалсанов рассказал о школьных сухпайках. Напомним, продуктовые наборы предназначены для льготных категорий школьников. Они выдаются на время дистанционного обучения тем детям, которые получали бесплатное горячее питание в школах.
Вокруг состава сухпайка уже развернулся скандал. Жительница села Ильинка резко раскритиковала состав продуктов, назвав его обманом. Баир Жалсанов уже дал комментарий по этому поводу, заявив, что власти Прибайкальского района разбираются в ситуации.
Выдача этих наборов в республике стартовала с понедельника, 13 апреля.
- Решением республиканского штаба с 6 апреля и пока по 30-го все школы республики перешли на дистанционное обучение. Все дети обучаются на дому, и настала необходимость обеспечивать компенсацию горячего питания. Решением главы Бурятии Алексея Цыденова было внесено изменение в 334-е постановление правительства, на основании которого мы ранее доводили субсидию – 220 млн в год - на организацию горячего питания нашим муниципалитетам. Такую же сумму муниципальные образования предусматривали у себя в муниципальном бюджете. Соответственно, 440 млн в год направлялись на организацию горячего питания более 43 тысяч школьников льготной категории, - объяснил Баир Жалсанов.
Он уточнил, что при компенсации горячего питания в форме сухих пайков министерство руководствовалось рекомендациями управления Роспотребнадзора по Бурятии. В итоге был согласован перечень тех продуктов, которые должны войти в набор.
- Утверждено 13 наименований продуктов питания, туда ни в коем случае нельзя включать продукты, которые быстро портятся, в том числе мясо, яйца, картофель, капусту и т.д. Исходя из этого, на уровне каждого муниципального образования была создана соответствующая комиссия по формированию сухих пайков. Механизм формирования и распределения разработан в каждом муниципалитете свой. Перед тем, как раздавать сухие пайки уже непосредственно школьникам, каждый муниципалитет пишет соответствующее письмо в адрес заместителя председателя правительства по социальным вопросам Вячеслава Цыбикжапова и согласует набор продуктов питания, - продолжил министр.
По словам Баира Жалсанова, средняя стоимость одного сухпайка – 1140 рублей. Он разъяснил, почему именно эта сумма определена для «школьного» набора.
- Средняя стоимость горячего питания школьников по республике равнялась в день 60 рублей. Есть муниципальные образования, которые обеспечивают стоимость и выше 60 рублей. Есть муниципальные образования, которые обеспечивают и за 40 рублей: удешевление происходило за счёт подсобных хозяйств. Поэтому в среднем мы рассчитывали, исходя из 60 рублей на одного ребёнка в день. Соответственно, за основу были взяты 19 рабочих дней в апреле, и поэтому средняя стоимость одного сухпайка – 1140 рублей. Каждая школа распределяет сухие пайки в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, - сказал министр.
В каких-то районах родители детей, проживающие в шаговой доступности от школ, по графику получают наборы в образовательной организации, в каких-то – школа развозит сухие пайки по домам. В некоторых районах решили передавать наборы родителям через продуктовые магазины.
- Хочу акцентировать внимание на том, что набор продуктов питания рассчитан только на школьника, а не на всю семью. И нельзя упускать момент, что в таких форс-мажорных случаях очень много общественных организаций, индивидуальных предпринимателей, бизнесменов тоже формируют свои продуктовые наборы и тем самым обеспечивают те семьи, которые они просто знают лично, например. А по линии образовательных организаций обеспечивается та категория детей, которые получали горячее питание в режиме очного обучения – когда школы функционировали в нормальном режиме, - особо подчеркнул он.
Министр также напомнил ещё раз, что перечень продуктов в наборе согласован с Роспотребнадзором, и этот перечень был отправлен во все районы.
- По формированию набора продуктов в каждом сухпайке окончательное решение принимает муниципальная комиссия, мы - как только внесли изменение в 334 постановление – рекомендательным письмом от министерства образования и науки республики направили во все районы уже согласованный с Роспотребнадзором Бурятии перечень продуктов питания. Бывают случаи, когда категория детей, которые нуждались при очном обучении в школах, в некоторых районах расширяется. У нас ситуация не совсем стандартная, и многие родители, которые в обычной жизни получали зарплату, это в основном сфера бизнеса, остались сейчас без источника существования. Поэтому эту категорию детей тоже включают некоторые муниципалитеты в число получателей. В этой связи список получателей расширяется, и соответственно, конечно, в усечённом варианте где-то сухие пайки могут формироваться. В каждом муниципалитете в каждой образовательной организации подход индивидуальный, - сообщил министр.
Что касается поступающих вопросов от родителей по поводу сухпайков, то на все вопросы могут ответить руководители школ на местах или же члены специально созданной районной комиссии.
По данному поводу можно позвонить в министерство по телефонам – 214915, 214256.
Министр образования Бурятии: «Набор продуктов рассчитан на школьника, а не на семью»
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