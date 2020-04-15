Назначен заместитель председателя комитета по информационной политике администрации главы Бурятии
В Бурятии назначен новый заместитель председателя комитета по информационной политике администрации главы и правительства республики. Им стал Алексей Ханхараев. Прежде он возглавлял отдел экспертной работы и анализа проектов комитета по совершенствованию государственного управления в администрации главы.
- Назначить Ханхараева Алексея Валерьевича на должность заместителя председателя комитета по информационной политике администрации главы и правительства Республики Бурятия – начальника отдела аналитики и мониторинга с испытательным сроком шесть месяцев и заключить с ним служебный контракт, - говорится в указе главы Бурятии.
Указ был подписан накануне, 14 апреля.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне новым советником главы Бурятии Алексея Цыденова был назначен Александр Ундонов. Прежде он трудился начальником отдела государственной службы комитета государственной службы и кадровой политики администрации главы и правительства Бурятии.
Глава Бурятии произвёл одно кадровое назначение
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