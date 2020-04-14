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Глава Бурятии подобрал себе нового советника

Глава Бурятии подобрал себе нового советника
Власть,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Алексей Цыденов вчера уволил одного советника, а сегодня назначил нового

Новым советником главы Бурятии Алексея Цыденов назначен Александр Ундонов. Прежде он трудился начальником отдела государственной службы комитета государственной службы и кадровой политики администрации главы и правительства Бурятии.

Распоряжение о назначении Алексей Цыденов подписал сегодня, 14 апреля.

«Назначить Ундонова Александра Георгиевича на должность советника главы Республики Бурятия и заключить с ним срочный служебный контракт на период полномочий главы Республики Бурятия», - говорится в документе.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне от должности советника главы был освобождён Вадим Тыхеев.

Всего у главы несколько советников, в том числе им является пресс-секретарь (ныне этот пост занимает Алексей Фишев). Аппарат советников возглавляет Алдар Гулгенов. 
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