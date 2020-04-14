В Бурятии нелегальный мусор выгрузили, не стесняясь замминистра





Жители Бурятии привозят мусор на место прежней большой несанкционированной свалки в посёлке Заиграево. Замминистра природных ресурсов республики Наталья Тумуреева сообщила на своей странице в Facebook, что прямо при них приехала машина и начала разгружать там мусор.- В конце 2019 года мы убрали огромную свалку в Заиграево. Осталось пройтись с граблями и решить, как быть со старыми бетонными блоками, которые лежат там ещё с прошлого века. Вчера выезжала для контроля на место. Прямо при нас приехала машина с мусором и стала его разгружать. Подошли, поговорили с мужиками, вроде поняли, собрали всё обратно и уехали. Боюсь, что с таким отношением свалка образуется там снова. А рядом полигон, - рассказала она.Наталья Тумуреева отмечает, что в таких ситуациях всегда можно найти решение, «главное хотеть это сделать».- На вопросы о том, что делать? Весной и летом полигон организует акции, где принимает отходы от населения и уборки улиц бесплатно. График можно узнать в администрации МО. Не отвечает администрация, пишите нам, звоните на полигон. Решение найти можно, главное хотеть это сделать. Просто сидеть и разводить руками, что всегда так делали, уже не вариант. Под органику на своём участке в частном доме вполне можно организовать компостную яму, а не захламлять землю всё новыми отходами, - продолжила замминистра природных ресурсов республики.«Мы даже на своём огороде в полсотки под окном и то определили место под органические отходы. Пока каждый не задумается и не будет нести ответственность за свои отходы, мы так и будем утопать в мусоре», заключила она.