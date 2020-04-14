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Экс-министр лесного комплекса Иркутской области пойдёт под суд

Экс-министр лесного комплекса Иркутской области пойдёт под суд
Власть,  Фото:pixabay.com
Сергей Шеверда и его сообщники обвиняются в вырубке леса на 748 миллионов

В Иркутской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении экс-министра лесного комплекса Сергея Шеверды, его бывшего заместителя и других фигурантов уголовного дела о масштабной вырубке леса в государственном природном заказнике «Туколонь».

В зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ), пособничестве в незаконной рубке (ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 260 УК РФ, в нарушении режима ООПТ (ст. 262 УК РФ), в незаконной рубке (ч. 3 ст. 260 УК РФ).

- По данным следствия, экс-министр лесного комплекса Иркутской области, будучи осведомлённым об отсутствии оснований для проведения сплошной санитарной рубки на территории заказника «Туколонь», принял активные меры к продолжению рубки и нарушению режима, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Установлено, что в результате незаконной рубки на площади около 120 га лесному фонду причинён ущерб на общую сумму около 748 млн рублей.

По уголовному делу допрошено более 100 свидетелей и специалистов, проведено более 15 судебных экспертиз, в том числе эколого-оценочные, экологические, дендрохронологические экспертизы. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
суд незаконная рубка превышение должностных полномочий
 
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