В Забайкалье сменился министр природных ресурсов

Власть, Фото: правительство Забайкальского края

Пост главы минприроды Забайкальского края занял Сергей Немков



Министерство природных ресурсов Забайкальского края возглавил Сергей Немков. 13 апреля во время оперативного заседания и. о. министра природных ресурсов Забайкалья коллегам представил глава региона Александр Осипов, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.



Сергей Немков ранее возглавлял Петровск-Забайкальский район Забайкальского края. Он родился 23 сентября 1973 года, в посёлке Тарбагатай Петровск-Забайкальского района Читинской области. Имеет высшее образование.



Трудовую деятельность начинал в 1993 году в Забайкальском УВД на транспорте. В разные годы трудился в администрации муниципального района Петровск-Забайкальский район, главным специалистом ГО и ЧС, начальником отдела ГО и ЧС, начальником отдела ЖКХ, заместителем руководителя администрации района по территориальному развитию, первым заместителем руководителя администрации района по территориальному развитию.



С сентября 2018 года был главой Петровск-Забайкальского района.

