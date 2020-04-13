Кожевников заявил, что по-прежнему возглавляет минздрав Забайкалья

Валерий Кожевников заявил, что продолжает занимать пост руководителя министерства здравоохранения Забайкальского края. Его слова передаёт ИА «Чита.Ру».
По словам Кожевникова, Анна Шангина, о назначении которой сегодня сообщило правительство Забайкальского края, лишь исполняет обязанности министра на время его больничного.
«Кожевников уточнил, что ушёл на больничный 10 апреля, время выхода пока сказать не может: всё будет так, как скажут врачи», - сообщает «Чита.Ру».
Слова Валерия Кожевникова окончательно запутали ситуацию вокруг поста министра здравоохранения Забайкальского края. Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня утром на официальном сайте краевого правительства появилась информация о новом министре.
«Губернатор Забайкальского края Александр Осипов назначил нового министра здравоохранения региона. C 14 апреля ведомство возглавит Анна Шангина», - сказано в сообщении. После в нём даётся краткая биография Шангиной. О Валерии Кожевникове ни слова. Что же произошло? В пресс-службе губернатора забыли, чем различаются министр и исполняющий обязанности? Кожевникова увольняют за его спиной? Пока официальных комментариев больше не поступало.
Валерий Кожевников рекордные 15 лет – с 2002 по 2017 гг. – возглавлял минздрав Бурятии. После, с ноября 2017-го по апрель 2018-го, работал главным врачом Бурятского республиканского клинического онкологического диспансера. В июле 2019 года переехал в Читу, где занял пост министра здравоохранения Забайкальского края.