 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

13 Апреля

12 Апреля

Популярное

Хамбо Лама озвучил прогноз по числу больных коронавирусом

Хамбо Лама озвучил прогноз по числу больных коронавирусом
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Глава буддистов России советовался по этому вопросу с уважаемыми людьми

Глава Буддийской Сангхи России, Пандито Хамбо Лама Дамба Аюшеев озвучил свой прогноз, до скольки вырастет число случаев заражения коронавирусом в Бурятии. Вариант Хамбо Ламы оказался одним из самых оптимистичных, по сравнению с другими.

- Недавно посоветовался с уважаемыми людьми, сколько же людей переболеют в РБ коронавирусом? Один сказал до 300 человек, второй до 250, третий высказался до 200 человек. Я решил остановиться до 100, если даже проиграю, - поделился Хамбо Лама на своей странице в Facebook.

Он уточнил, что не спрашивал мнения у ширээтэ ламы (настоятеля) Тамчинского дацана Аюшеева Солбон гуай, за что попросил прощения. Представителя Тамчинского дацана глава буддистов назвал «мудрейшим».

Как сообщал «Байкал-Daily», за последние сутки число подтверждённых случаев заражения COVID-2019 в Бурятии выросло с 77 до 86
Хамбо лама коронавирус
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Забайкалье сменился министр природных ресурсов
В Забайкалье сменился министр природных ресурсов
Власть, 13.04.2020
Пост главы минприроды Забайкальского края занял Сергей Немков
Кожевников заявил, что по-прежнему возглавляет минздрав Забайкалья
Кожевников заявил, что по-прежнему возглавляет минздрав Забайкалья
Власть, 13.04.2020
Запутанная история разворачивается вокруг поста министра здравоохранения Забайкальского края
Хамбо Лама озвучил прогноз по числу больных коронавирусом
Хамбо Лама озвучил прогноз по числу больных коронавирусом
Власть, 13.04.2020
Глава буддистов России советовался по этому вопросу с уважаемыми людьми  
В Забайкалье сообщили о новом главе минздрава
В Забайкалье сообщили о новом главе минздрава
Власть, 13.04.2020
Пост с июля 2019 года занимал Валерий Кожевников
Министру транспорта Бурятии внесла представление прокуратура
Министру транспорта Бурятии внесла представление прокуратура
Власть, 13.04.2020
Минтранс поручил провести проверку не уполномоченной для этого организации
Евгения Лудупова: «Есть жёсткое указание – не отправлять в отпуск насильно»
Евгения Лудупова: «Есть жёсткое указание – не отправлять в отпуск насильно»
Власть, 10.04.2020
Министр здравоохранения Бурятии пообещала разобраться в ситуации вокруг отпусков медиков  
Чиновники начали выписывать протоколы на улицах Улан-Удэ
Чиновники начали выписывать протоколы на улицах Улан-Удэ
Власть, 10.04.2020
30 мобильных групп вышли на патрулирование столицы Бурятии
Для главы Бурятии придумали лайфхак из коробок
Для главы Бурятии придумали лайфхак из коробок
Власть, 10.04.2020
Появилось «закулисное» фото с прямого эфира главы Бурятии и телеведущего Владимира Соловьёва
Владимир Соловьёв расспросил Алексея Цыденова о коронавирусе
Владимир Соловьёв расспросил Алексея Цыденова о коронавирусе
Власть, 10.04.2020
«Ситуация напряжённая, но подконтрольная», заявил глава Бурятии
Алексей Цыденов назвал три условия для снятия режима самоизоляции
Алексей Цыденов назвал три условия для снятия режима самоизоляции
Власть, 09.04.2020
Режим изоляции пока действует до конца апреля
Алексей Цыденов: «Мы не должны расслабляться»
Алексей Цыденов: «Мы не должны расслабляться»
Власть, 09.04.2020
Глава Бурятии прокомментировал текущую ситуацию c коронавирусом и призвал жителей оставаться внимательными
В Забайкалье главу села оштрафовали за игнорирование депутата
Власть, 09.04.2020
Чиновник ответил на обращение только после вмешательства прокуратуры
Глава Бурятии рассказал «России 24» о борьбе с коронавирусом
Глава Бурятии рассказал «России 24» о борьбе с коронавирусом
Власть, 09.04.2020
По словам Алексея Цыденова, в республике организован режим «взаимоподдержки, взаимовыручки»
В Бурятии оштрафовали главу поселения за благоустройство парка
В Бурятии оштрафовали главу поселения за благоустройство парка
Власть, 09.04.2020
Работы по благоустройству выполняла другая организация

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^