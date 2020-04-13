Глава буддистов России советовался по этому вопросу с уважаемыми людьми
Глава Буддийской Сангхи России, Пандито Хамбо Лама Дамба Аюшеев озвучил свой прогноз, до скольки вырастет число случаев заражения коронавирусом в Бурятии. Вариант Хамбо Ламы оказался одним из самых оптимистичных, по сравнению с другими.
- Недавно посоветовался с уважаемыми людьми, сколько же людей переболеют в РБ коронавирусом? Один сказал до 300 человек, второй до 250, третий высказался до 200 человек. Я решил остановиться до 100, если даже проиграю, - поделился Хамбо Лама на своей странице в Facebook.
Он уточнил, что не спрашивал мнения у ширээтэ ламы (настоятеля) Тамчинского дацана Аюшеева Солбон гуай, за что попросил прощения. Представителя Тамчинского дацана глава буддистов назвал «мудрейшим».
Как сообщал «Байкал-Daily», за последние сутки число подтверждённых случаев заражения COVID-2019 в Бурятии выросло с 77 до 86.
Хамбо Лама озвучил прогноз по числу больных коронавирусом
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