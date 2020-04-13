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Валерий Кожевников оставил пост министра здравоохранения Забайкалья

Валерий Кожевников оставил пост министра здравоохранения Забайкалья
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Валерий Кожевников проработал в Забайкальском крае меньше года

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов назначил нового министра здравоохранения региона. Ведомство с 13 апреля возглавила Анна Шангина, сообщила пресс-служба губернатора Забайкальского края.

Напомним, минздрав Забайкалья с июля 2019 года возглавлял бывший министр здравоохранения Бурятии Валерий Кожевников. О причинах его увольнения пока ничего неизвестно.

Новый министр здравоохранения Анна Михайловна Шангина родилась в городе Экабистузе Павлодарской области. В 2002 году окончила Читинскую государственную медицинскую академию по специальности лечебное дело, в 2012 году – аспирантуру медакадемии.

Трудовую деятельность начала врачом-кардиологом городской клинической больницы №1 Читы, работала врачом кардиологом в Забайкальском территориального центре медицины катастроф, врачом-кардиологом в Забайкальском краевом диагностическом центре. С 2015 года являлась заведующей кардиодиспансером краевой клинической больницы.




увольнение минздрав
 
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