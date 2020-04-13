Минтранс поручил провести проверку не уполномоченной для этого организации
В республиканскую прокуратуру обратился руководитель общества с ограниченной ответственностью «Байкальский завод минеральных наполнителей». Он заявил о нарушении его прав при проведении контрольных мероприятий.
Установлено, что учреждение «Бурятрегионавтодор», не наделённое полномочиями по проведению проверок предпринимателей, по поручению министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства республики произвело отбор и испытание продукции общества.
Министру по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства республики прокуратура внесла представление. Оно находится на рассмотрении, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Пост министра транспорта год назад занял бывший сити-менеджер Улан-Удэ Александр Аюшеев.
Министру транспорта Бурятии внесла представление прокуратура
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