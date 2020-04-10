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Евгения Лудупова: «Есть жёсткое указание – не отправлять в отпуск насильно»

Евгения Лудупова: «Есть жёсткое указание – не отправлять в отпуск насильно»
Власть, 
Министр здравоохранения Бурятии пообещала разобраться в ситуации вокруг отпусков медиков

Сегодня министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова ответила на вопрос о жалобах медиков Кабанской центральной районной больницы, которые заявляют о принудительной отправке в отпуска.

Лудупова подтвердила, что и в самом деле 60 сотрудников Кабанской больницы отправлены в отпуск.

- В больнице работают около тысячи человек. Я считаю, что около 60-70 человек должны уходить в отпуск, чтобы не разбалансировать работу больницы. Планируем всех раскидывать ежемесячно. Задача была поставлена такая: кто старше 65 лет, у нас много трудится таких сотрудников, все ушли на больничный. Было жёсткое указание – никого не отправлять насильно. Мы разбираемся, практически от каждого заявление лично получено. У меня есть справка от главного врача, что всех отправили в очередной отпуск, - рассказала Евгения Лудупова.

Замруководителя управления Роспотребнадзора Елена Кузьмина рассказала о том, как контролируется работа в крупных заводах республики.

- Глава Бурятии дал поручение провести проверку в отношении ЛВРЗ на предмет соблюдения ограничительных мероприятий, проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий на предприятии. Поскольку деятельность на данном предприятии разрешена, но при условии соблюдении всех мер предосторожности. Проверка будет проводится, - пояснила Елена Кузьмина.

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня в Бурятии зарегистрирован 61 случай заражения коронавирусной инфекцией. 
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