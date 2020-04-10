Депутаты встретятся в мае
10 сессия Улан-Удэнского горсовета перенесена на 20 мая.
- Сессия перенесена в связи с распространением на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции и введением ограничений, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, - сообщили в управлении по информационной политике города.
Ранее проведение сессии было запланировано на 29 апреля.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии с каждым днём растёт число зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом. По данным на 10 апреля, в республике 61 случай, выздоровели 12 пациентов, одна пенсионерка скончалась, остальные получают необходимое лечение.
Ранее была перенесена сессия Народного Хурала: запланированная на 24 апреля, теперь она состоится 6 мая.
Сессию Улан-Удэнского горсовета перенесли из-за коронавируса
Власть, Фото:
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