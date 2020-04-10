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Сессию Улан-Удэнского горсовета перенесли из-за коронавируса

Сессию Улан-Удэнского горсовета перенесли из-за коронавируса
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Депутаты встретятся в мае

10 сессия Улан-Удэнского горсовета перенесена на 20 мая.

- Сессия перенесена в связи с распространением на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции и введением ограничений, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, - сообщили в управлении по информационной политике города.

Ранее проведение сессии было запланировано на 29 апреля.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии с каждым днём растёт число зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом. По данным на 10 апреля, в республике 61 случай, выздоровели 12 пациентов, одна пенсионерка скончалась, остальные получают необходимое лечение. 

Ранее была перенесена сессия Народного Хурала: запланированная на 24 апреля, теперь она состоится 6 мая. 
коронавирус горсовет Улан-Удэ
 
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