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Алексей Цыденов: «Мы не должны расслабляться»

Алексей Цыденов: «Мы не должны расслабляться»
Власть,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Глава Бурятии прокомментировал текущую ситуацию c коронавирусом и призвал жителей оставаться внимательными

Сегодня глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал о текущей ситуации с коронавирусом в республике.

Напомним, в Бурятии по состоянию на 9 апреля зарегистрировано 60 случаев заражения COVID-2019. Из 60 человек 9 успешно завершили лечение и выписались из больницы, 1 человек умер. Таким образом, число болеющих составило 50 человек. 

- Приятно отметить, что мы не только регистрируем больных, но лечим и выписываем. Ситуация стабильная, держим на контроле всех контактных лиц – более 2 тысяч человек выявлены. У всех контактных взяты первые анализы, у многих подходит срок к сдаче второго – по истечению 10 дней берётся повторный анализ. Понимаем, что у кого-то будет подтверждение. Система здравоохранения у нас готова, есть коечный фонд – 493 места развернуты, потребности в аппаратах ИВЛ нет, - рассказал Алексей Цыденов.

Он поделился, что в настоящий момент только один пациент находится на аппарате искусственной вентиляции лёгких – бабушка 80 лет, с сопутствующими заболеваниями. Остальные пациенты в стабильном состоянии.

По словам главы Бурятии, в настоящий момент готовится плановый запас, который должен быть по расчётному нормативу в количестве 345 коек с кислородом (сейчас 269), 173 койки с аппаратом ИВЛ (сейчас 93). Однако Алексей Цыденов подчеркнул, что необходимости в оборудовании в текущей ситуации нет.

Также Алексей Цыденов призвал жителей Бурятии, которые ходят на работу в режиме изоляции, быть предельно внимательными.

- Мы стали снижать ограничительные мероприятия, бизнес работает – более 20 тысяч человек на законных основаниях могут выйти на свои рабочие места, но главное – это не значит, что все должны расслабиться и «Ура, побежали», - это допуск к работе при условии соблюдения всех санитарно-эпидемических требований, - пояснил он.

Глава обратился к жителям:

- Уважаемые земляки, кто пошёл на работу, будьте, пожалуйста, внимательны, сосредоточены и соблюдайте меры безопасности. Потому что, если ситуация начнет существенно ухудшаться, мы опять всех закроем, ограничим работу и будем сидеть по домам. Никому это не надо, - заключил он.


коронавирус глава Бурятии Алексей Цыденов
 
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