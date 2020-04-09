В Бурятии оштрафовали главу поселения за благоустройство парка

Власть, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Работы по благоустройству выполняла другая организация



Как выяснила прокурорская проверка, в Кижингинском районе Бурятии сельское поселение «Новокижингинск» нарушило закон о закупках при реализации национального проекта «Жильё и городская среда».



Администрация муниципального образования заключила муниципальный контракт с предприятием уголовно-исполнительной системы «Федеральное государственное унитарное предприятие «Владимирское» ФСИН на выполнение работ по благоустройству парка отдыха в селе Новокижингинск.



По закону заказчики могут заключить муниципальный контракт без проведения конкурентных процедур в случае, если выполнение работ осуществляется предприятием уголовно-исполнительной системы.



- В данном случае конкурентные процедуры не проводились. Однако работы выполнены не предприятием уголовно-исполнительной системы, а субподрядной организацией ООО «Строймонолит», - сообщает пресс-служба республикой прокуратуры.



Глава муниципального образования привлечён к административной ответственности, ему назначен штраф.





