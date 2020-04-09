Работы по благоустройству выполняла другая организация
Как выяснила прокурорская проверка, в Кижингинском районе Бурятии сельское поселение «Новокижингинск» нарушило закон о закупках при реализации национального проекта «Жильё и городская среда».
Администрация муниципального образования заключила муниципальный контракт с предприятием уголовно-исполнительной системы «Федеральное государственное унитарное предприятие «Владимирское» ФСИН на выполнение работ по благоустройству парка отдыха в селе Новокижингинск.
По закону заказчики могут заключить муниципальный контракт без проведения конкурентных процедур в случае, если выполнение работ осуществляется предприятием уголовно-исполнительной системы.
- В данном случае конкурентные процедуры не проводились. Однако работы выполнены не предприятием уголовно-исполнительной системы, а субподрядной организацией ООО «Строймонолит», - сообщает пресс-служба республикой прокуратуры.
Глава муниципального образования привлечён к административной ответственности, ему назначен штраф.
В Бурятии оштрафовали главу поселения за благоустройство парка
Власть, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Власть, 09.04.2020
Работы по благоустройству выполняла другая организация
Штрафы по составленным ими протоколам назначит суд
Зампред правительства Бурятии Баир Цыренов оставил пост о борьбе с коронавирусом
По мнению министра здравоохранения, людям не нужно знать о перемещениях больных
Место освободил Пётр Мордовской
Лаборатории работают круглосуточно и обеспечены полным рационом питания
Мэр Шутенков приостановил торги, которые проводятся за счёт городского бюджета
Прокуратура выявила нарушения и предписала их устранить
Такие меры приняты из-за коронавируса
Для связи депутаты использовали компьютеры и телефоны
Алексея Цыденова просят о дополнительных налоговых льготах бизнесу на фоне пандемии коронавируса
Бизнесмен и депутат Михаил Гергенов бьёт тревогу из-за бизнеса, поставленного на грань выживания
Алексей Цыденов оставил пост в Facebook
Теперь запрет на алкоголь действует с 6 вечера
Министр по развитию Дальнего Востока поставил Улан-Удэ в пример на встрече с Путиным