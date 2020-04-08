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Евгения Лудупова категорически высказалась об альтернативной карте коронавируса в Бурятии

Евгения Лудупова категорически высказалась об альтернативной карте коронавируса в Бурятии
Власть, 
По мнению министра здравоохранения, людям не нужно знать о перемещениях больных

Как сообщал «Байкал-Daily», вчера появилась альтернативная карта больных коронавирусом в Бурятии. В отличие от официальной, размещённой на геопортале республики, в этой версии отображены все перемещения больных по датам и адресам. 

Министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова категорично высказалась по поводу этой версии карты.

- Я, как доктор скажу. Мы все заболеваем ОРВИ, и сейчас мы видим, что новая коронавирусная инфекция протекает в лёгкой форме. И есть печальные случаи, когда заболевшие люди, становятся изгоями. Но они же не специально заболели. Я считаю, что нет необходимости детально знать, чем мы и как болеем, - высказалась Евгения Лудупова.

Она подчеркнула, что ни республиканского управления Роспотребнадзора, ни министерство здравоохранения не имеют отношения к созданию этой карты. К ним не обращались за информацией о больных, заявила министр.

Также она отметила, что врачи из Баргузинского района ей сообщили о неточности в карте.

- Это же тоже создаёт определённые панические настроения у людей. И там недостоверные данные. Я считаю, что у каждого большая ответственность за распространение неправильной, неофициальной информации. Мы постоянно открыто делимся проверенной информацией, - категорично высказалась министр.

На сегодня из-под наблюдения за соблюдением 14-дневного режима самоизоляции вышли свыше 700 человек, доложила Евгения Лудупова.

Число случаев заражения коронавирусом в Бурятии сегодня составляет 54.


коронавирус
 
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