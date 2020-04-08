По мнению министра здравоохранения, людям не нужно знать о перемещениях больных
Как сообщал «Байкал-Daily», вчера появилась альтернативная карта больных коронавирусом в Бурятии. В отличие от официальной, размещённой на геопортале республики, в этой версии отображены все перемещения больных по датам и адресам.
Министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова категорично высказалась по поводу этой версии карты.
- Я, как доктор скажу. Мы все заболеваем ОРВИ, и сейчас мы видим, что новая коронавирусная инфекция протекает в лёгкой форме. И есть печальные случаи, когда заболевшие люди, становятся изгоями. Но они же не специально заболели. Я считаю, что нет необходимости детально знать, чем мы и как болеем, - высказалась Евгения Лудупова.
Она подчеркнула, что ни республиканского управления Роспотребнадзора, ни министерство здравоохранения не имеют отношения к созданию этой карты. К ним не обращались за информацией о больных, заявила министр.
Также она отметила, что врачи из Баргузинского района ей сообщили о неточности в карте.
- Это же тоже создаёт определённые панические настроения у людей. И там недостоверные данные. Я считаю, что у каждого большая ответственность за распространение неправильной, неофициальной информации. Мы постоянно открыто делимся проверенной информацией, - категорично высказалась министр.
На сегодня из-под наблюдения за соблюдением 14-дневного режима самоизоляции вышли свыше 700 человек, доложила Евгения Лудупова.
Число случаев заражения коронавирусом в Бурятии сегодня составляет 54.
Евгения Лудупова категорически высказалась об альтернативной карте коронавируса в Бурятии
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
По мнению министра здравоохранения, людям не нужно знать о перемещениях больных
Место освободил Пётр Мордовской
Лаборатории работают круглосуточно и обеспечены полным рационом питания
Мэр Шутенков приостановил торги, которые проводятся за счёт городского бюджета
Прокуратура выявила нарушения и предписала их устранить
Такие меры приняты из-за коронавируса
Для связи депутаты использовали компьютеры и телефоны
Алексея Цыденова просят о дополнительных налоговых льготах бизнесу на фоне пандемии коронавируса
Бизнесмен и депутат Михаил Гергенов бьёт тревогу из-за бизнеса, поставленного на грань выживания
Алексей Цыденов оставил пост в Facebook
Теперь запрет на алкоголь действует с 6 вечера
Министр по развитию Дальнего Востока поставил Улан-Удэ в пример на встрече с Путиным
Меры приняты в связи с распространением коронавируса
Власть, 06.04.2020
Основная масса вопросов касается продления и назначения выплат в условиях карантина
Власть, 06.04.2020
Соседнее государство отправит в край маски, дезинфицирующие средства и перчатки