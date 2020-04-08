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Горсовет Улан-Удэ помогает с питанием сотрудникам лабораторий на COVID-19

Горсовет Улан-Удэ помогает с питанием сотрудникам лабораторий на COVID-19
Власть,  Фото:pixabay.com
Лаборатории работают круглосуточно и обеспечены полным рационом питания

Депутаты Улан-Удэнского горсовета помогают с горячим питанием сотрудникам лабораторий, которые занимаются диагностикой коронавируса. Лаборатории работают круглосуточно и обеспечены полным рационом горячего питания.

Депутаты оказывают помощь за счёт личных средств с 30 марта.

В лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии на 7 апреля проведены лабораторные исследования на новый коронавирус от 4466 человек (6044 исследования), в том числе от больных с респираторными симптомами, прибывших из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран, лиц, находящихся под медицинским наблюдением, больных внебольничными пневмониями и ОРВИ.

С 28 марта дополнительно лабораторные исследования на новую коронавирусную инфекцию проводятся в лаборатории республиканского клинического противотуберкулезного диспансера. На сегодня проведено исследований у 1500 человек, за последние сутки – у 167 человек.

Кроме того, продолжается работа на округах. Депутаты оказывают финансовую помощь штабам волонтеров, на эти средства добровольцы закупают продуктовые наборы для малоимущих, шьют и бесплатно раздают одноразовые маски, помогают медикам добраться до места работы и обратно, доставляют продукты пожилым и одиноким.

В целях профилактики коронавирусной инфекции общественные приемные в Улан-Удэнском горсовете и на избирательных округах временно ограничили приём граждан.

Обратиться к депутату, в том числе за адресной помощью, можно письменно по адресу: 670000, г. Улан-Удэ, улица Ленина, 54 либо на электронную почту gorsovet@ulan-ude-eg.ru. Также принимаются обращения на официальном сайте https://ulan-ude-eg.ru/kak-obratitsya/virtualnaya-priemnaya/

ГорсоветУУ депутаты горсовета коронавирус
 
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