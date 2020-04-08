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Торги мэрии Улан-Удэ «встали» из-за коронавируса

Торги мэрии Улан-Удэ «встали» из-за коронавируса
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Мэр Шутенков приостановил торги, которые проводятся за счёт городского бюджета

По поручению мэра Игоря Шутенкова в связи с коронавирусом администрация Улан-Удэ временно приостанавливает свои торги.

Торги за счёт средств местного бюджета и внебюджетных источников финансирования приостановлены. Проводятся лишь закупки, источником финансирования которых является федеральный и республиканский бюджеты.

- Публикация извещений по определению поставщиков, исполнителей, подрядчиков на право заключения контрактов на поставку товаров, оказания услуг, выполнения работ для муниципальных нужд – закупки товаров, работ, услуг прекращена до особого распоряжения мэра города, - сообщили в администрации Улан-Удэ.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии, по данным на 8 апреля, уже 54 случая заражения коронавирусом.

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