В Бурятии главу села оштрафовали за неисполнение требований прокурора

Прокуратура выявила нарушения и предписала их устранить



Как выяснила прокурорская проверка, в сельском поселении «Саянтуйское» Тарбагатайского района Бурятии нарушали закон в сфере предоставления муниципальных услуг.



Установлено, что четыре административных регламента сельского поселения по предоставлению муниципальных услуг противоречили законодательству. Так, в регламентах о градостроительной деятельности не были учтены изменения Градостроительного кодекса РФ. Кроме того, администрация сельского поселения оказывала муниципальные услуги в данной сфере в отсутствие утверждённого порядка оказания услуг.



Главе муниципального образования было внесено представление, однако администрация не приняла мер по устранению нарушений закона. В связи с этим в отношении главы муниципального образования возбуждено административное дело за невыполнение законных требований прокурора. Мировым судьёй судебного участка Тарбагатайского района глава привлечён к административной ответственности в виде штрафа.



Муниципальные нормативные правовые акты приведены в соответствие с действующим федеральным законодательством, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

