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В Бурятии главу села оштрафовали за неисполнение требований прокурора

В Бурятии главу села оштрафовали за неисполнение требований прокурора
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Прокуратура выявила нарушения и предписала их устранить

Как выяснила прокурорская проверка, в сельском поселении «Саянтуйское» Тарбагатайского района Бурятии нарушали закон в сфере предоставления муниципальных услуг.

Установлено, что четыре административных регламента сельского поселения по предоставлению муниципальных услуг противоречили законодательству. Так, в регламентах о градостроительной деятельности не были учтены изменения Градостроительного кодекса РФ. Кроме того, администрация сельского поселения оказывала муниципальные услуги в данной сфере в отсутствие утверждённого порядка оказания услуг.

Главе муниципального образования было внесено представление, однако администрация не приняла мер по устранению нарушений закона. В связи с этим в отношении главы муниципального образования возбуждено административное дело за невыполнение законных требований прокурора. Мировым судьёй судебного участка Тарбагатайского района глава привлечён к административной ответственности в виде штрафа.

Муниципальные нормативные правовые акты приведены в соответствие с действующим федеральным законодательством, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
прокуратура
 
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