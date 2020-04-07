Комитет по образованию Улан-Удэ отменил приём граждан

Заявления на внесение изменений в перечень детских садов (добавление детского сада, замена); заявление на изменение желаемой даты зачисления; заявление о подтверждении льготы, с приложением документов; заявление о предоставлении справки на ребёнка-инвалида, не посещающего ДОО направлять по электронной почте odo@ulan-ude-eg.ru (скан- копии заявления и документов). Также документы можно отправлять заказным письмом через отделения «Почта России» по адресу 670000, г. Улан-Удэ, ул. Советская 23.





Комитет по образованию Улан-Удэ до 30 апреля отменяет очную форму приёма граждан. Услуги предоставляются только в электронном виде.Встать на очередь в детские сады города можно через Единый портал Госуслуг Бурятии gosuslugi.ru.Информация по очереди ребёнка – на сайте http://sad.obr03.ru. Кроме того, на этом же сайте можно вносить изменения: контактные данные, адрес проживания и регистрации.Консультации по телефонам:8(3012)21-68-098(3012)21-11-038(3012)22-12-71- Просим вас относиться с пониманием сложившейся ситуации. Берегите себя и своё здоровье! – заключили в комитет по образованию.