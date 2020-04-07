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Комитет по образованию Улан-Удэ отменил приём граждан

Комитет по образованию Улан-Удэ отменил приём граждан
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Такие меры приняты из-за коронавируса

Комитет по образованию Улан-Удэ до 30 апреля отменяет очную форму приёма граждан. Услуги предоставляются только в электронном виде.

Встать на очередь в детские сады города можно через Единый портал Госуслуг Бурятии gosuslugi.ru.

Заявления на внесение изменений в перечень детских садов (добавление детского сада, замена); заявление на изменение желаемой даты зачисления; заявление о подтверждении льготы, с приложением документов; заявление о предоставлении справки на ребёнка-инвалида, не посещающего ДОО направлять по электронной почте odo@ulan-ude-eg.ru (скан- копии заявления и документов). Также документы можно отправлять заказным письмом через отделения «Почта России» по адресу 670000, г. Улан-Удэ, ул. Советская 23.

Информация по очереди ребёнка – на сайте http://sad.obr03.ru. Кроме того, на этом же сайте можно вносить изменения: контактные данные, адрес проживания и регистрации.

Консультации по телефонам:
по вопросам отдела дошкольного образования:
8(3012)21-68-09
8(3012)21-11-03
8(3012)22-12-71

по частным детским садам: 8(3012) 21-61-40

- Просим вас относиться с пониманием сложившейся ситуации. Берегите себя и своё здоровье! – заключили в комитет по образованию.
коронавирус
 
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