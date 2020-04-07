 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

07 Апреля

06 Апреля

Популярное

Улан-удэнские депутаты провели заседания онлайн

Улан-удэнские депутаты провели заседания онлайн
Власть, 
Для связи депутаты использовали компьютеры и телефоны

Сегодня, 7 апреля, состоялись два заседания депутатов Улан-Удэнского горсовета – комиссия по регламенту и депутатской этике и заседание президиума горсовета.

В работе заседаний в режиме видеоконференции приняли участие 11 депутатов и сотрудники аппарата.

В Улан-Удэнском городском Совете организована работа в режиме удаленного доступа с использованием системы видео-конференц-связи. Была проведена подготовительная работа, и теперь каждый депутат может принимать участие в заседаниях из любой точки. Для связи могут быть использованы любые гаджеты — компьютер, планшет, телефон.

-Уверен, что такой необычный, но очень современный формат не отразится на качестве работы, - отметил председатель горсовета Чимит Бальжинимаев.



В целях профилактики коронавирусной инфекции аппарат и депутаты Улан-Удэнского горсовета с 27 марта работают в дистанционном режиме. В общественных приемных в Улан-Удэнском горсовете и на избирательных округах временно ограничен приём граждан. Обратиться к депутату, в том числе за адресной помощью, можно письменно по адресу: 670000, г. Улан-Удэ, улица Ленина, 54 либо на электронную почту gorsovet@ulan-ude-eg.ru

Также принимаются обращения на официальном сайте https://ulan-ude-eg.ru/kak-obratitsya/virtualnaya-priemnaya/


ГорсоветУУ депутаты горсовета коронавирус
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Улан-удэнские депутаты провели заседания онлайн
Улан-удэнские депутаты провели заседания онлайн
Власть, 07.04.2020
Для связи депутаты использовали компьютеры и телефоны
Депутаты-бизнесмены обратились к главе Бурятии
Депутаты-бизнесмены обратились к главе Бурятии
Власть, 07.04.2020
Алексея Цыденова просят о дополнительных налоговых льготах бизнесу на фоне пандемии коронавируса
Бурятский депутат: «Хурал превратился в декоративный орган»
Бурятский депутат: «Хурал превратился в декоративный орган»
Власть, 07.04.2020
Бизнесмен и депутат Михаил Гергенов бьёт тревогу из-за бизнеса, поставленного на грань выживания
Забайкалье послушалось Москву и отменило сухой закон
Забайкалье послушалось Москву и отменило сухой закон
Власть, 07.04.2020
Теперь запрет на алкоголь действует с 6 вечера
Улан-Удэ назвали «примером быстрых побед»
Улан-Удэ назвали «примером быстрых побед»
Власть, 07.04.2020
Министр по развитию Дальнего Востока поставил Улан-Удэ в пример на встрече с Путиным
Бурятия из-за коронавируса запретила весеннюю охоту
Бурятия из-за коронавируса запретила весеннюю охоту
Власть, 07.04.2020
Меры приняты в связи с распространением коронавируса
Cаll-центры минсоцзащиты Бурятии работают в усиленном режиме
Cаll-центры минсоцзащиты Бурятии работают в усиленном режиме
Власть, 06.04.2020
Основная масса вопросов касается продления и назначения выплат в условиях карантина
Забайкалье получит гуманитарную помощь от Внутренней Монголии
Власть, 06.04.2020
Соседнее государство отправит в край маски, дезинфицирующие средства и перчатки
В Бурятии освободился пост первого замминистра экономики
В Бурятии освободился пост первого замминистра экономики
Власть, 06.04.2020
Вячеслав Ирильдеев покинул должность первого замминистра по собственному желанию
Стала известна работа МФЦ Бурятии
Стала известна работа МФЦ Бурятии
Власть, 06.04.2020
С понедельника по пятницу обслуживание будет по телефону
Алексей Цыденов похвалил глав районов за посты на дорогах
Алексей Цыденов похвалил глав районов за посты на дорогах
Власть, 06.04.2020
«Они защищают свой район, своих людей от привозной заразы», сказал он.
Алексей Цыденов: «Бурятия поднялась, сплотилась и пошла»
Алексей Цыденов: «Бурятия поднялась, сплотилась и пошла»
Власть, 06.04.2020
Глава Бурятии поблагодарил медиков, волонтёров и всех неравнодушных жителей республики
В Бурятии режим самоизоляции будут контролировать министерства
В Бурятии режим самоизоляции будут контролировать министерства
Власть, 06.04.2020
Глава Бурятии подписал указ о наделении полномочиями должностных лиц
Глава Бурятии: «Иначе мусором зарастём»
Глава Бурятии: «Иначе мусором зарастём»
Власть, 06.04.2020
Алексей Цыденов рассказал о расширенном списке предприятий, которым разрешили работу в режиме изоляции

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги
^