Улан-удэнские депутаты провели заседания онлайн





Сегодня, 7 апреля, состоялись два заседания депутатов Улан-Удэнского горсовета – комиссия по регламенту и депутатской этике и заседание президиума горсовета.В работе заседаний в режиме видеоконференции приняли участие 11 депутатов и сотрудники аппарата.В Улан-Удэнском городском Совете организована работа в режиме удаленного доступа с использованием системы видео-конференц-связи. Была проведена подготовительная работа, и теперь каждый депутат может принимать участие в заседаниях из любой точки. Для связи могут быть использованы любые гаджеты — компьютер, планшет, телефон.-Уверен, что такой необычный, но очень современный формат не отразится на качестве работы, - отметил председатель горсовета Чимит Бальжинимаев.В целях профилактики коронавирусной инфекции аппарат и депутаты Улан-Удэнского горсовета с 27 марта работают в дистанционном режиме. В общественных приемных в Улан-Удэнском горсовете и на избирательных округах временно ограничен приём граждан. Обратиться к депутату, в том числе за адресной помощью, можно письменно по адресу: 670000, г. Улан-Удэ, улица Ленина, 54 либо на электронную почту gorsovet@ulan-ude-eg.ruТакже принимаются обращения на официальном сайте https://ulan-ude-eg.ru/kak-obratitsya/virtualnaya-priemnaya/