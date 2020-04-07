Глава Бурятии принёс соболезнования в связи со смертью пациентки с COVID-19

Как сообщал «Байкал-Daily», 6 апреля в инфекционной больнице скончалась 73-летняя женщина, у которой был подтверждён коронавирус. У пожилой пациентки были тяжёлые сопутствующие заболевания.
Глава Бурятии Алексей Цыденов принёс соболезнования семье умершей на своей странице в Facebook.
- К большому сожалению, скончалась 73-летняя женщина, у которой была диагностирована коронавирусная инфекция. На момент ее выявления женщина лечилась в городской больнице от тяжелой двусторонней пневмонии, после была переведена в инфекционную больницу и получала интенсивную терапию. На фоне тяжелых сопутствующих заболеваний: сахарного диабета, артериальной гипертонии, перенесенного ранее инсульта - лечение сильно осложнялось. Женщина была на первой группе инвалидности. Мои искренние соболезнования родным, - написал Алексей Цыденов.
Он добавил, что именно люди старшего поколения в самом уязвимом положении в этот сложный период. Глава призвал «беречь своих родителей, бабушек и дедушек».
В минздраве уточнили, что погибшая была в круге контактных лиц мужчины из Иркутской области, у которого был диагностирован COVID-19. Пожилая женщина была его сестрой.
Сегодня количество случаев заражения коронавирусом в Бурятии выросло до 50.