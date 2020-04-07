Теперь запрет на алкоголь действует с 6 вечера
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов отменил полный запрет на продажу алкогольных напитков, введённый 2 апреля. Сухой закон в Забайкалье был введён в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, что стало наиболее жёсткой среди подобных мер, принятых в регионах страны.
Издание «РБК» связало отмену сухого закона в Забайкальском крае с рекомендацией из Москвы.
«Минпромторг России рекомендовал властям регионов без крайней необходимости не ограничивать продажу алкоголя, так как это может «спровоцировать рост доли нелегальной продукции и серьёзное социальное напряжение», - сообщает «РБК».
Теперь в Забайкальском крае вместо сухого закона введено ограничение на продажу спиртного с 18 часов вечера до 9 часов утра. Требование будет действовать до особого распоряжения.
«Ограничить до особого распоряжения деятельность организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, индивидуальных предпринимателей по розничной продаже алкогольной продукции с 18 часов 00 минут до 09 часов 00 минут», - говорится в постановлении.
Изменения вступают в силу с 7 апреля, сообщают в пресс-службе правительства края.
Ограничения на розничную реализацию спиртных напитков в Забайкальском крае ввели во избежание роста уровня преступности в условиях введенного режима самоизоляции. За время действия особого режима, объём реализации алкоголя на территории Забайкальского увеличился на 40 процентов и составил 839 тысяч литров.
Как сообщал «Байкал-Daily», глава Бурятии не стал вводить в республике подобный запрет. Своё решение он объяснил так:
- У нас же творческие люди. С утра будут покупать алкоголь, а вечером с наценкой продавать. Если запрещать, то полностью, но это ни к чему хорошему не приведёт. Будет, как в 80-х, - рост производства самогона и отравившихся, - сказал Алексей Цыденов.
Забайкалье послушалось Москву и отменило сухой закон
Власть, Фото:
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