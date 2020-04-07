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Бурятия из-за коронавируса запретила весеннюю охоту

Бурятия из-за коронавируса запретила весеннюю охоту
Власть, 
Меры приняты в связи с распространением коронавируса

На сайте Бурприроднадзора опубликована информация о том, что весенняя охота в 2020 году под запретом.

Такая мера принята в связи с исполнением указа президента страны и обеспечения безопасности защиты здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции, а также указа главы Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», 6 апреля в Бурятии было 43 случая заражения коронавирусом. Накануне скончалась пожилая больная
коронавирус охота
 
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