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Cаll-центры минсоцзащиты Бурятии работают в усиленном режиме

Cаll-центры минсоцзащиты Бурятии работают в усиленном режиме
Власть, 
Основная масса вопросов касается продления и назначения выплат в условиях карантина

В условиях изоляции, при отсутствии возможности личного обращения граждан в отделы соцзащиты и МФЦ наблюдается большой поток обращений на телефоны call-центров. В связи с чем задействованы все технические ресурсы.

Так, с 4 апреля возобновила свою работу единая дежурная служба «Наши дети» - 8-800-350-57-16. 10 специалистов отвечают на вопросы населения, касающиеся мер поддержки семей с детьми.

С понедельника продолжили работать телефоны отделов соцзащиты во всех муниципальных образованиях, в том числе сall-центр управления социальной защиты населения по Улан-Удэ – 573-900, 571-600.

Дополнительно действует единый «социальный» телефон - 46-24-34, на который также можно задать вопросы по социальному обслуживанию и социальной поддержке. Действуют дежурные социальные телефоны в каждом районе республики.

Операторы работают без перерывов, обеденное время сокращено до 30 минут, действует взаимозаменяемость.

- Просим с пониманием отнестись к сложившейся ситуации, - обратилась к гражданам республики министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова. – На официальных страницах министерства, в социальных сетях мы будем публиковать ответы на наиболее частые вопросы граждан, чтобы внести ясность в ту или иную ситуацию.
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