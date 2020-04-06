Соседнее государство отправит в край маски, дезинфицирующие средства и перчатки
Забайкалью направлена гуманитарная помощь в виде средств защиты от вирусных инфекций из провинции Внутренней Монголии, а также от инвесторов. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на зампреда Михаила Чуркина.
Первую поставку регион получит уже 6 апреля.
- Запас у нас есть, но мы очень признательны за оказываемую нам помощь. Сейчас нам вызвались помочь наши соседи – провинция внутренней Монголии и 12 инвесторов, которые реализуют проекты в Забайкалье. Вот уже сегодня ожидаем первую поставку, которая включает медицинские маски, дезинфицирующие средства, перчатки и другие средства индивидуальной защиты. Поставки будут еще приходить в течение недели, - сказал Михаил Чуркин.
Средства защиты планируется распределить в торговые сети, медицинским работникам, а также сотрудникам специализированных служб, обеспечивающих порядок и безопасность в регионе.
Как сообщал «Байкал-Daily», 4 апреля коронавирус был подтверждён у жительницы Забайкальского края. Роспотребнадзор взял анализы у пассажиров рейса Москва-Чита, летевших с заболевшей. Также проверили лиц, контактировавшей с ней в период самоизоляции.
Забайкалье получит гуманитарную помощь от Внутренней Монголии
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