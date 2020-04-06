«Они защищают свой район, своих людей от привозной заразы», сказал он.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Прибайкальском, Тункинском, Курумканском районах Бурятии в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции ограничили движения транспорта и организовали круглосуточные посты контроля движения машин. Глава Бурятии Алексей Цыденов прокомментировал это решение в интервью республиканским телеканалам.
- Главы районов не запретили въезд, они проверяют режим самоизоляции. По любому указу – нашему или иркутскому – ты должен сидеть дома. А если ты катаешься, не понять зачем, то ты нарушаешь режим самоизоляции. Главы, которые это ввели, они молодцы. Они защищают свой район, своих людей от привозной заразы, - рассказал Алексей Цыденов.
Глава Бурятии сообщил, что сейчас главам районов дано прямое поручение – определить точки на региональных дорогах, где будут выставлены пункты контроля. Он объяснил, что это не касается федеральных дорог, контролироваться будут тупиковые, не транзитные направления.
- Если у тебя есть основания для движения – пожалуйста, езжай. Если ты, например, едешь энергосети ремонтировать или вышку сотовой связи, везешь товар в аптеку, в магазин, строительные материалы – пожалуйста, езжай, - привёл пример глава республики.
Напомним, в Бурятии продлён режим самоизоляции до 30 апреля. По состоянию на 6 апреля в республике зарегистрировано 43 случая заражения коронавирусной инфекцией.
Алексей Цыденов похвалил глав районов за посты на дорогах
Власть, Фото:
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