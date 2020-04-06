Алексей Цыденов: «Бурятия поднялась, сплотилась и пошла»



Кроме того, Алексей Цыденов поблагодарил всех волонтёров, которые активно помогают в нынешней ситуации и просто неравнодушных людей.



- Очень много людей, которые тихо, без пафоса и саморекламы, идут в волонтёрские центры, несут продукты, деньги, кто-то предоставляет машины, возит волонтёров. Спрашивают, чем помочь. И таких очень много, это очень приятно. Бурятия поднялась, сплотилась и пошла. Поэтому мы справимся, такой единый дух народа, всё, что надо, победит, - заключил Алексей Цыденов.





Глава Бурятии Алексей Цыденов в интервью республиканским телеканалам рассказал о ситуации с коронавирусом. Напомним, по состоянию на 6 апреля в республике зарегистрировано 43 случая заражения , среди заболевших есть восемь детей.Как сообщал «Байкал-Daily», с сегодняшнего дня школьники Бурятии переходят на дистанционное обучение , оно продлится до особого распоряжения. Учителя также работают в дистанционном режиме.- Все затраты на услуги связи для учителей при их работе школа должна компенсировать в полном объёме. Выпускные классы могут учиться очно-заочно там, где нет условий - районах не везде есть связь. Ребятам скоро сдавать экзамен, который определит их судьбу, им надо учиться. Мы предусмотрели возможность посещать школу, учителям вести уроки. Но за одной партой два человека не сидят, все уроки в одном классе, в две смены. Это за исключением Улан-Удэ, - рассказал глава Бурятии.Он добавил, что в детских садах сохраняются дежурные группы. Также Алексей Цыденов рассказал о повышении заработной платы медикам.- Все медики, которые задействованы в выявлении и предупреждении коронавируса получат повышенную заработную плату. На федеральном уровне принят определённый коэффициент, мы сейчас пересчитываем под себя. Под федеральное повышение не попадает прочий персонал, который не относится ни к медицинскому, ни к среднему персоналу - мы это приняли на себя, на свой бюджет, им тоже повышаем, не скажу конкретные цифры. Плюс, те, кто находится на круглых сутках, их нерабочее время тоже табелируется по 100% окладу. Повышение считается с марта месяца, мы его пока не оплатили,- рассказал Алексей Цыденов.Соцвыплаты продлеваются автоматически до 30 сентября , жителям Бурятии не нужно представлять какие-либо справки или документы. Семьям с правом на материнский капитал будут выплачиваться 5 тысяч рублей в течение трёх месяцев – апрель, май и июнь. Пенсии будут выплачиваться на неделю раньше.