Глава Бурятии подписал указ о наделении полномочиями должностных лиц
Глава Бурятии Алексей Цыденов интервью республиканским каналам рассказал о ситуации с коронавирусной ифекцией. Напомним, 5 апреля Алексей Цыденов подписал указ о продлении режима самоизоляции до 30 апреля.
- Режим самоизоляции сохраняется, он не отменяется. У нас всё закрыто: театры, кинотеатры, спортивные залы и секции. Работают продуктовые магазины, питание на вынос,- напомнил Алексей Цыденов.
Он сообщил, что власти контролируют исполнение всех введённых ограничений. По его словам, за нарушение режима самоизоляции оформлено уже более 200 протоколов.
Также глава рассказал, что с сегодняшнего дня контролировать исполнение режима будут не только полицейские, но и должностные лица.
- Мною подписан указ о наделении полномочиями по ведению административного делопроизводства по статье 20.6 прим. 1, где штрафы начинаются от 1 тысячи рублей. Но это ведёт не полиция, а должностные лица субъекта Российской Федерации. По сути, все министерства я наделил такими полномочиями. Чтобы людей было больше - они поедут по районам и выйдут в город. Полиция работает в рамках своих полномочий, мы – в своих, - рассказал Алексей Цыденов.
По его словам, чтобы не получить штраф, у работника предприятия на руках должна быть выписка из приказа и бланк с ИНН, названием предприятия и фамилией работника.
- Я хочу подчеркнуть, у нас нет задачи с кого-то денег собрать. Наша задача – призвать к дисциплине, привлечь внимание, обязать сидеть дома. Потому что мы говорим сейчас реально о жизни и здоровье, - добавил глава.
В Бурятии режим самоизоляции будут контролировать министерства
Власть, Фото:
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