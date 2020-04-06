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Баир Цыренов: «Это не повод для брюзжания»

Баир Цыренов: «Это не повод для брюзжания»
Власть,  Фото:страница Баира Цыренова
Зампред правительства Баир Цыренов прокомментировал воскресный указ главы Бурятии

Как сообщал «Байкал-Daily», 5 апреля глава Бурятии Алексей Цыденов подписал указ о продлении режима самоизоляции до 30 апреля. При этом значительно расширены категории субъектов экономики, которые смогут трудиться с 6 апреля. Единственное требование – предприятия должны согласовать начало работы в отраслевых министерствах. Утверждение появится на портале «Работающая Бурятия». В противном случае сотрудники незарегистрированных организаций рискуют нарваться на штраф, идя на работу.

Зампред правительства – руководитель администрации главы Бурятии Баир Цыренов сообщил, что работа над указом и распоряжением главы шла все выходные.

- Решения приняты быстро. Возможно, что-то и упустили. Что-то не сработает сразу. Но это не повод для брюзжания, господа, товарищи, друзья и сочувствующие! – написал Баир Цыренов в Facebook.

Он подчеркнул, что ситуация подобного рода произошла в Бурятии впервые.

- Но не стоим на месте, не растерялись и не впали в ступор. Глава республики при обсуждениях с членами правительства РБ и представителями бизнеса подчёркивал - мы можем что-то сегодня упустить, но это не страшно - скорректируем завтра-послезавтра. Главное не стоять, а делать! – отметил Баир Цыренов.

Он предложил озвучивать предложения, заверив, что в правительстве «готовы к диалогу и сотрудничеству».

Сегодня число больных коронавирусом в Бурятии выросло до 43.

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