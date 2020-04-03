Таким образом, сотрудники администрации поддержат врачей, лечащих больных коронавирусом
Сотрудники администрации Иркутска поддержали инициативу инициативу вице-мэра Иркутска Руслана Болотова о перечислении финансовых средств с зарплаты для поддержки врачей, которые лечат больных коронавирусом.
– Сейчас наши медики на передовой в борьбе с COViD-19, и мы обязаны сделать все, чтобы они ни в чем не нуждались. Предполагается использовать собранные средства для поддержки врачей, медсестер и других сотрудников медучреждений, приобретения для них средств защиты, организации горячего питания, чтобы они чувствовали нашу заботу и поддержку , – отметил Руслан Болотов.
Накануне глава региона Игорь Кобзев принял решение в два раза повысить заработную плату медработникам Иркутской области, которые непосредственно заняты лечением больных коронавирусной инфекцией, а также увеличить финансирование на приобретение средств защиты для них, сообщает пресс-служба мэрии Иркутска.
По данным на 3 апреля, в Иркутске 8 заболевших коронавирусом.
Как сообщал «Байкал-Daily», в улан-удэнской инфекционной больнице медицинские работники ушли на изоляцию. Глава Бурятии пообещал, что им будет повышена заработная плата.
Мэрия Иркутска перечислят деньги из зарплаты врачам
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