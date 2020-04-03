К этому земляков призвал глава Джидинского района
Сегодня в телеграмм-канале «Джида Реальная» появилось обращение главы Джидинского района Валерия Цыренова к своим землякам. В видеообращении глава призывает граждан строго соблюдать карантинный режим самоизоляции, а также просит земляков каждое утро брызгать чаем или молоком в четыре стороны, чтобы остановить распространения коронавирусной инфекции.
- В республике сложилась сложная ситуация с коронавирусом, в Джидинском районе коронавируса нет. Но тем не менее это не даёт повода нам всем успокаиваться. Во многих сёлах в период карантина играют наши дети на улице. Я попрошу всех родителей занять досугом своих детей на дому, берегите здоровье своих детей, родных и близких! Строго соблюдайте карантинный режим самоизоляции. Глав сельских поселений я попрошу всех оставаться на своих рабочих местах, мониторить всю ситуацию в сельских поселениях, - обратился глава Джидинского района.
Также Валерий Цыренов попросил во время введённых ограничительных мер не принимать дома гостей, желающих приехать из Улан-Удэ и других районов и регионов.
В заключение глава выразил уверенность, что жители района всё это непростое время вместе переживут и обратился к ним с небольшой просьбой:
- Хочу всех попросить своих джидинцев каждое утро чаем или молоком брызгать в четыре стороны нашей необъятной Джидинской долины, чтобы вот эта зараза к нам в наш район не проникла, - сказал Валерий Цыренов.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии с каждым днём растёт количество заболевших коронавирусом. На сегодня зарегистрирован 31 подтверждённый случай инфицирования.
Жителей Бурятии просят брызгать молоком и чаем для борьбы с коронавирусом
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