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В Бурятии бороться с коронавирусом предложили с помощью депутатских средств

В Бурятии бороться с коронавирусом предложили с помощью депутатских средств
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Поделиться с народом предложил бывший депутат горсовета Дмитрий Беспалов

В Бурятии бороться с коронавирусом и поддержать медперсонал предложили с помощью депутатских средств. Такое предложение на своей странице в Facebook озвучил бывший депутат Улан-Удэнского горсовета (пятого созыва) Дмитрий Беспалов. Он предложил всем 30 городским депутатам отказаться от ежемесячных выплат на депутатскую деятельность в размере 41 тыс. рублей.

- Сегодня я обратился к депутату горсовета Цыбикову Жаргалу Евгеньевичу выступить с инициативой перед депутатами шестого созыва о перечислении средств, выделяемых депутатам ежемесячно в размере 41000 р. (если не повысили) для депутатской деятельности (не зарплата), для борьбы с коронавирусом в городе и поддержки медперсонала. Руководство города и министерство здравоохранения принимают всевозможные меры для борьбы с этой заразой. Но средств недостаточно. Депутаты горсовета самодостаточные люди и поддерживать их деятельность сегодня, наверное, целесообразно было бы именно в этом направлении. Если все депутаты хотя бы за один год перечислят эти средства в размере 400 т. р. каждый, то это будет очень ощутимая помощь и руководству города и всем пострадавшим, - написал Беспалов.

В заключение Дмитрий Беспалов призвал депутатов горсовета шестого созыва не быть в стороне, а помочь народу республики.

В комментариях люди поддерживают смелое предложение. «Хорошее предложение. Посмотрим как они на него отреагируют», «Есть ещё и Хурал с немалыми деньгами», «Да, ладно, хотя бы 41 тысячу каждый», - прокомментировали пользователи Сети.

Напомним, в Бурятии с каждым днём растёт количество случаев инфицирования коронавирусом. На сегодня в республике зарегистрировано 30 случаев заражения
коронавирус депутаты горсовета
 
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