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Алексей Цыденов поблагодарил жителей Бурятии за самоизоляцию

Алексей Цыденов поблагодарил жителей Бурятии за самоизоляцию
Власть,  Фото:Сергей Тарасенко
Глава Бурятии сообщил о снижении числа межрайонных маршруток

Сегодня во время прямого эфира в соцсетях по поводу коронавируса глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал и о карантине для военных. По его словам, он общается с командующим насчёт ограничительных мер, работа координируется, и глава надеется, что все необходимые меры в армии будут приняты. Призыв в армию будет переноситься в зависимости от даты переноса экзаменов.

Многие интересовались, закроет ли республика свои границы:

- Не закрываем сообщение между субъектами. Страну на части не рвем, сейчас не такая ситуация. У нас снижено межрайонное общение, снижено количество межрайонных маршруток – по одной в день, есть контрольные посты в районах, - рассказал Алексей Цыденов.

Он добавил, что в Бурятии живут наиболее дисциплинированные люди, судя по индексу самоизоляции Яндекса, и поблагодарил всех за принятые меры.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии подтверждено уже 30 случаев заражения коронавирусом.


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