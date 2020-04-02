Юрий Трутнев призвал к более жёстким мерам в ДФО

Меры по предупреждению ЧС должны стать более жёсткими, заявил полпред президента в Дальневосточном федеральном округе



Только за март в Дальневосточном федеральном округе зарегистрировано 125 пожаров. Из них больше половины (76) произошли на территории Забайкальского края.



- Обеспечение противопаводковых, противопожарных мер и контроля за нераспространением коронавирусной инфекции связаны. Если люди потеряют жильё, их придется свозить в пункты временного размещения. Если мы начнём бороться с паводками или пожарами, то вряд ли можно будет обеспечить карантин для тех, кто заболел коронавирусом, нужно будет спасать людей. Поэтому меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций должны приниматься более чётко и жёстко, - подчеркнул на совещании полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.



О прогнозе развития о пожароопасной и паводковой ситуации на Дальнем Востоке доложил руководитель Росгидромета Игорь Шумаков. По его словам, ожидается раннее начало пожароопасного периода в центральной части и на юге Хабаровского края, западе Приморского края, юге Амурской области, в южных районах Забайкальского края и Бурятии. Вместе с тем он отметил, что на данный момент, согласно гидрологическим данным, рисков, связанных с паводковой ситуацией, на Дальнем Востоке не фиксируется.



Юрий Трутнев поручил МЧС России, аппарату полпредства ДФО в двухнедельный срок проанализировать выполнения поручений президента России по строительству водозащитных сооружений .



По данным Рослесхоза, с начала года на территории земель лесного фонда ДФО возникло 119 лесных пожаров. Пожароопасный сезон начался в шести субъектах ДФО. Сейчас на Дальнем Востоке действует 25 пожаров в Амурской области, Хабаровском крае, Забайкальском крае, Еврейской автономной области. На их тушении задействовано 322 человека и 877 единицы техники лесопожарных служб регионов.



Ежедневно система космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» фиксирует большое количество термических точек на территории субъектов Дальнего Востока. Зарегистрировано более 3 тысяч термических точек на общей площади 445,5 тысяч га. Это прежде всего палы сухой травы на землях сельскохозназначения, а также профилактические выжигания, сжигание порубочных остатков, техногенные объекты, а также лесные пожары.



Отмечена вероятность превышения средних многолетних показателей пожарной опасности в Забайкалье, Амурской области, Бурятии, Хабаровском крае и Еврейской автономной области. В связи с этим Юрий Трутнев поручил главам регионов ДФО взять ситуацию с лесными пожарами и организацией превентивных мер под личный контроль.



- В условиях имеющихся ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции задачи по противостоянию пожарам и паводкам будет решать еще сложнее. Прошу всех коллег губернаторов и руководителей территориальных органов проявлять максимум ответственности в данной сфере, - подвёл итоги заседания Юрий Трутнев.

