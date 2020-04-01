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Штаб волонтёров посетил Алексей Цыденов

Штаб волонтёров посетил Алексей Цыденов
Власть, 
Он пообщался с добровольцами и дал поручения по их просьбам

Сегодня глава Бурятии Алексей Цыденов посетил волонтёрский штаб Ресурсного добровольческого центра «ДоброДом».

Уточнил как работает штаб, поблагодарил всех волонтёров, дал поручения по некоторым просьбам волонтёров, которые облегчат работу добровольцев, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики.

Как сообщал «Байкал-Daily», волонтёры доставляют продукты и лекарства пожилым и маломобильным людям. 
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