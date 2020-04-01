Органы ЗАГС будут закрыты в республике с 1 по 5 апреля
Органы ЗАГС Бурятии с 1 апреля по 5 апреля приостановили свою деятельность в связи с указом главы Бурятии.
- В связи с введением режима повышенной готовности заявители не утрачивают прав, за реализацией которых они обратились. Срок совершения таких действий, а также срок предоставления государственных услуг подлежит продлению на срок 30 календарных дней со дня прекращения режима повышенной готовности, но не менее чем до 30 июня 2020, - сообщается на официальной странице управления ЗАГС Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», вчера, 31 марта в Бурятии ввели режим всеобщей самоизоляции.
На 1 апреля в Бурятии зарегистрировано 25 случаев заражения коронавирусом.
В Бурятии органы ЗАГС приостановили работу
Власть, Фото:
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