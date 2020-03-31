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В Бурятии глава села обвиняется в незаконной продаже аварийного дома

В Бурятии глава села обвиняется в незаконной продаже аварийного дома
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Возбуждено уголовное дело на главу Новокижингинска

Руководитель Следственного управления Следственного комитета по Бурятии возбудил уголовное дело в отношении главы села Новокижингинск. Он подозревается в превышении должностных полномочий.

По данным следствия, в селе Новокижингинск располагалось здание многоквартирного жилого дома. Проводилась процедура признания строения аварийным и непригодным для проживания. Дом считался заброшенным, квартиры были покинуты жильцами, однако их право собственности на них сохранялось.

15 августа 2019 года глава села, незаконно распоряжаясь чужим имуществом, продал дом за 900 тысяч рублей местному предпринимателю. Бизнесмен собирался демонтировать строение и распродать пригодные для использования стройматериалы.

В дальнейшем часть дома бизнесмен разобрал, после чего перечислил первую часть платежа в сумме 25 тысяч рублей.

Поступившие от сделки деньги глава поселения в администрацию не перечислил, оставил себе и распорядился по своему усмотрению.

Данное преступление выявлено сотрудниками отделения экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Хоринский».

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление полной картины преступления, сообщает пресс-служба СУ СК России по Бурятии.
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