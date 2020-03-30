Гринпис призывает власти Бурятии «остановить безумие»

Экологи Гринпис выступают против профилактических отжигов травы



Экологическая организация Гринпис обратилась к главе Бурятии Алексею Цыденову с просьбой прекратить профилактические отжиги травы. Аналогичная просьба направлена в адрес властей Забайкальского края и Еврейской автономной области.



- Прямо сейчас муниципальные работники и сотрудники лесной охраны поджигают траву на территории регионов Дальнего Востока якобы для профилактики более сильных пожаров. Каждый год они дают начало реальным крупным пожарам, которые потом тушат те же самые люди, что занимались этой «профилактикой». С прошлого года министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации установило новые правила проведения таких выжиганий, где есть обязательные для выполнения требования по безопасности. Но регионы упорно отказываются их выполнять. И снова сжигают себя. Мы можем избежать катастрофы, только если губернаторы дальневосточных регионов немедленно обратят внимание на ситуацию и введут полный запрет на профилактические выжигания этой весной, - говорится в обращении экологов.



По словам представителей Гринпис, погодные условия экстремальные. Снега зимой в большинстве регионов было мало или не было вовсе. Весна наступила рано. Дефицит влаги в почве – рекордный. Гореть может очень сильно. А ещё в стране не самая простая ситуация с экономикой.



- Прямо сейчас, с грубейшими нарушениями всех установленных правил (методических указаний по проведению профилактических выжиганий в лесах), муниципальные работники и сотрудники лесной охраны поджигают траву. Большинство лесных пожаров в этом году возникло именно в тех же местах, где были запланированы и проведены такие поджоги. Мы призываем вас остановить это безумие. Пожалуйста, немедленно остановите все выжигания травы. Даже если они значатся на бумаге «профилактическими», в этом году погода не позволяет что-либо жечь безопасно. А когда при выжиганиях нарушаются требования, установленные федеральными нормативами, то они уже ничем по сути не отличаются от криминальных поджогов. Введя мораторий на «профотжиги» силами государственных служб, вы сможете добиться уважительного отношения и к запрету жечь траву простым жителям, - говорит руководитель противопожарного отдела Гринпис в России Григорий Куксин.







