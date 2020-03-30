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Медведев назвал коронавирус угрозой всему человечеству

Медведев назвал коронавирус угрозой всему человечеству
Власть, 
Пандемия COVID-19 угрожает всему человечеству, заявил заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев

Неблагоприятный сценарий распространения коронавируса потребует более жёстких мер, а чтобы этого избежать, надо прислушаться к президенту и проявить самодисциплину, цитирует Медведева РИА Новости.

Замглавы Совбеза назвал пандемию COVID-19 «реальной угрозой для каждого из нас и для всей человеческой цивилизации».

По его словам, предпринимаются «все необходимые меры» для предотвращения распространения инфекции. Он также поблагодарил врачей, которые преодолевают «труднейшие испытания», помогая заболевшим.

Как отметил Медведев, благодаря этому удается сдерживать быстрое распространение COVID-19. Вместе с тем, добавил он, необходимо готовится к разным сценариям развития ситуации. Неблагоприятный, по его словам, подразумевает еще более жесткие решения.

Замглавы Совбеза отметил, что «в истории человечества это не первая эпидемия, и все мы знаем, что объединившись люди смогли победить не одну болезнь».

ВОЗ объявила пандемию COVID-19 11 марта. Первые случаи заболевания были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Вспышки коронавируса охватили 177 стран. По данным ВОЗ, заразились порядка 634 тысяч человек, почти 30 тысяч умерли.

Общее число больных COVID-19 в России достигло 1534 (1014 из них — в Москве), 64 выздоровели. Во всех российских регионах действует режим повышенной готовности, неделя с 28 марта по 5 апреля объявлена нерабочей.

В Бурятии зарегистрировано восемь лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-2019. На подтверждение диагноза коронавирусной инфекции в Новосибирск отправлены пять проб.


коронавирус Медведев
 
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