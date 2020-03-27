Минсельхоз Бурятии: «Дефицита продуктов нет»

Мониторинг ситуации на продовольственных рынках ведётся ежедневно



В Бурятии ведётся ежедневный мониторинг ситуации на продовольственных рынках. В состав оперативного штаб включены минсельхоз, минпромторг, минэкономики, управление антимонопольной службы по Бурятия, руководители сельскохозяйственных, пищевых и перерабатывающих предприятий и торговых сетей республики.



- В целом обстановка на продовольственном рынке Бурятии на 24 марта 2020 года стабильна. Дефицита продукции не наблюдается, - сообщил зампред правительства Бурятии по агропромышленному комплексу Даба-Жалсан Чирипов.



Он также подчеркнул, что все предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности республики «работают в штатном режиме, и снижение объёмов выпускаемой продукции не планируют».



В целом ситуация по обеспеченности населения продуктами питания на продовольственном республиканском рынке минсельхозпрод Бурятии назвал стабильной.









