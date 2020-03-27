Мониторинг ситуации на продовольственных рынках ведётся ежедневно
В Бурятии ведётся ежедневный мониторинг ситуации на продовольственных рынках. В состав оперативного штаб включены минсельхоз, минпромторг, минэкономики, управление антимонопольной службы по Бурятия, руководители сельскохозяйственных, пищевых и перерабатывающих предприятий и торговых сетей республики.
- В целом обстановка на продовольственном рынке Бурятии на 24 марта 2020 года стабильна. Дефицита продукции не наблюдается, - сообщил зампред правительства Бурятии по агропромышленному комплексу Даба-Жалсан Чирипов.
Он также подчеркнул, что все предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности республики «работают в штатном режиме, и снижение объёмов выпускаемой продукции не планируют».
В целом ситуация по обеспеченности населения продуктами питания на продовольственном республиканском рынке минсельхозпрод Бурятии назвал стабильной.
Минсельхоз Бурятии: «Дефицита продуктов нет»
Власть, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В минсельхозпроде Бурятии из-за коронавируса приостановили личный приём граждан
Чиновники мэрии города отменили личный приём
Сети сотовых операторов испытывают возросшие нагрузки
Сегодня стали известны результаты анализа Алексея Цыденова на коронавирус
Полпред президента в ДФО поручил проверить данные о поломке новых улан-удэнских трамваев
«Главная спасительная вакцина – это самодисциплина», сказал Алексей Цыденов
Двухдневная рабочая поездка прошла под председательством зампреда правительства республики по социальному развитию Вячеслава Цыбикжапова
Работодателям региона рекомендовано установить нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля
Обслуживать они будут пациентов старше 65 лет с хроническими заболеваниями
Средства защиты распределят по районам региона
«Самое важное – личная сознательность каждого из нас», сказал градоначальник
«Поговорили про наш Улан-Удэ», написал в соцсетях Игорь Шутенков
Власть, 25.03.2020
Министры представят свои предложения в ближайшее время
Власть, 25.03.2020
Доступными должны быть как здания, так и общественный транспорт и подъездные пути
Власть, 24.03.2020
За повторное нарушение на поджигателей планируется заводить уголовное дело