Сети сотовых операторов испытывают возросшие нагрузки
В связи с возросшими нагрузками на сети операторов связи на фоне эпидемии коронавируса Роскомнадзор совместно с радиочастотной службой усилил контроль за сетью связи общего пользования.
- Осуществляется непрерывное взаимодействие с операторами связи. Круглосуточно проводится работа по сбору, анализу информации об аварийных (нештатных) ситуациях и возможных перегрузках на сетях, осуществляется мониторинг важных информационных ресурсов на территории Российской Федерации, - сообщает Роскомнадзор.
Отмечается, что все аварийные (нештатные) ситуации оперативно разрешаются во взаимодействии с операторами и их оперативными штабами.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире заражены уже более 414 тысяч человек, свыше 18 тысяч скончались. В Бурятии официально подтверждены два случая заражения коронавирусом. Также четыре пробы из числа контактировавших лиц дали предварительно положительный результат.
Роскомнадзор усилил контроль за связью из-за коронавируса
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