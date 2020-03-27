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Юрия Трутнева возмутила информация о поломке «Львят» в Улан-Удэ

Юрия Трутнева возмутила информация о поломке «Львят» в Улан-Удэ
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Полпред президента в ДФО поручил проверить данные о поломке новых улан-удэнских трамваев

Заместитель председателя правительства России – полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев поручил правоохранительным органам в кратчайшие сроки проверить информацию о выходе из строя в Улан-Удэ трамваев «Львята», приобретённых на средства федерального бюджета, и принять соответствующие меры. Аппарату полпреда ДФО поручено взять ситуацию на контроль, сообщает минвостокразвития России.

На средства федерального бюджета было закуплено 15 новых низкопольных трамваев «Львята». До этого трамвайный парк Улан-Удэ не обновлялся более 20 лет. Предполагалось, что новые трамваи послужат региональной столице Бурятии более 30 лет. Однако в середине марта в СМИ появилась информация о выходе из строя большинства новых трамваев. В свою очередь, в МУП «Управление трамвая» заявили, что «Львята» отправились на «плановое техническое обслуживание».

Юрий Трутнев, комментируя ситуацию, отметил, что задача всех органов государственной власти – следить за эффективным расходованием средств федерального бюджета.

- Усилия властей должны быть направлены на улучшение жизни людей, чтобы им хотелось жить и работать на Дальнем Востоке, создавать семьи, растить детей. Именно для этого правительство России предоставило финансирование из федерального бюджета на модернизацию и развитие социальной инфраструктуры в точках экономического роста. Эти средства нужно расходовать эффективно, отвечать за каждый использованный рубль. Такое поручение было дано главам дальневосточных регионов, – подчеркнул вице-премьер. В связи с указанными фактами прошу в кратчайшие сроки доложить мне о принятых мерах, – подытожил он.   
полномочный представитель президента России трамвай
 
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