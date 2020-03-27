Минсоцзащиты Бурятии проверило спецжилфонд в Баргузинском и Кабанском районах

Двухдневная рабочая поездка прошла под председательством зампреда правительства республики по социальному развитию Вячеслава Цыбикжапова
Заместитель председателя правительства Бурятии по социальному развитию Вячеслав Цыбикжапов и представители Республиканского ресурсного центра «Семья», а также специалисты заинтересованных министерств и ведомств побывали с рабочей поездкой в Кабанском и Баргузинском районах.
Цель визита – оказание методической помощи и проверка жизнедеятельности специализированных жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Отметим, вопросы предоставления и качества жилья для детей-сирот сегодня находятся на особом контроле у Главы республики Алексея Цыденова. Выезд в Кабанский и Баргузинский районы был также осуществлён по поручению руководителя региона.
Как отметили в ГБУ «Семья», в двух инспектируемых районах функционирует жилищный фонд, который состоит из 95 жилых помещений. В Кабанском районе он формировался в течение шести лет. Дома для детей-сирот находятся в разных населённых пунктах и распределены между 75 гражданами. В Баргузинском районе новые квартиры были сданы в эксплуатацию в 2014 году. В доме 20 квартир, и все они сегодня заняты жильцами.
По итогам выездов проведены оперативные совещания с участием органов местного самоуправления, даны поручения ответственным специалистам по решению различных возникших ситуации для нормального жизнеобеспечения специализированного жилого фонда.
Так, например, в Баргузине необходимо устранить проблему водоотведения, запланировать благоустройство прилегающей территории к жилому дому в рамках действующих региональных программ. Здесь также остро стоит вопрос отсутствия управляющей организации, поскольку в селе их попросту нет. Поэтому местным органам власти было дано поручение определить ответственного специалиста за нормальное функционирование жилого дома спецжилфонда.
По итогам визита в Кабанский район было решено провести ремонтно-восстановительные работ в специализированном жилищном фонде, который находится в селе Кабанск, а также принять меры по недопущению у нанимателей задолженностей за коммунальные услуги.
Кроме того, Минстрою Бурятии поручено оказать содействие Минсоцзащиты республики при составлении бюджетной заявки на разработку проектно-сметной документации для реконструкции жилых помещений, результаты экспертизы которых рассмотрены межведомственной комиссией по оценке жилых помещений жилищного фонда Бурятии, в части составления технического здания на проектную сметную документацию.
Минсоцзащиты Бурятии проверило спецжилфонд в Баргузинском и Кабанском районах
Власть, Фото:
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Двухдневная рабочая поездка прошла под председательством зампреда правительства республики по социальному развитию Вячеслава Цыбикжапова
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